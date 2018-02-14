放閃！人猿界型男是癡情種 紅毛猩猩「艾迪」只愛她...

紅毛猩猩「艾迪」長的高大威猛，多年來只對「香妞」情有獨鍾。（台北市立動物園提供）

2018-02-14 16:52

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天是西洋情人節，台北市立動物園照養超過300種以上的野生動物，每個物種之間的愛情故事多采多姿，保育員選出對愛忠貞不渝的代表，非紅毛猩猩「艾迪」莫屬，多年來只對「香妞」情有獨鍾，兩猿相處時總是能看到牠溫柔又體貼的一面，隨著時光流逝反而愈加的濃情蜜意。

動物園在情人節這天，分享幾個模範「動物」情人的小故事。優質情人首推「公鴯鶓」，每年天冷時節，是鴯鶓產蛋高峰期，母鴯鶓在產完蛋之後，留下公鴯鶓單獨護巢與孵蛋。鴯鶓爸爸為了傳宗接代，美食當前也不為所動，大部分的動物忙著進食，努力的囤積脂肪準備度冬時，公鴯鶓反而降低採食的次數，延長待在巢裡的時間，好在寒冬中為蛋保溫。

保育員聊到對伴侶從一而終、情比金堅的個案，紅毛猩猩「艾迪」的故事最為經典。園方指出，「艾迪」長得高大威猛，堪稱是人猿界的型男，俊帥有本錢的牠卻是個十足的痴情種，多年來只對「香妞」情有獨鍾，兩猿相處時總是能看到牠溫柔又體貼的一面。

換作是別的雌性個體，「艾迪」不僅從沒給過好臉色看，還會發出威嚇的聲音，警告其他女生不准靠近，感受到「艾迪」款款的深情，「香妞」同樣地回報牠全然的信賴。園方指出，對於愛情同樣抱持著一生一世、至死不渝理念的，還有丹頂鶴、黑腳企鵝、黑天鵝、水獺和灰狼等動物。

園方表示，在野生動物的世界裡，有許多雄性的動物，必須經歷打鬥拚搏的過程，取得勝利之後，才能獲得雌性動物的青睞，例如雄性的梅花鹿利用頭上的角和競爭對手打架；公的長頸鹿則會用長長的脖子企圖將情敵驅趕出去，倘若遇到實力相當的對手，發生激烈的打鬥在所難免，結果可能受傷嚴重甚至是死亡。

雄性的梅花鹿會利用頭上的角和競爭對手打架。（台北市立動物園提供）

長頸鹿則會用長長的脖子企圖將情敵驅趕出去。（台北市立動物園提供）

每年正冷的時節，恰巧是鴯鶓的產蛋高峰期。（台北市立動物園提供）

公鴯鶓於繁殖期間，會單獨護巢與孵蛋，將減少採食。（台北市立動物園提供）