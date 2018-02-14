北市租金補貼加開班車 過年後開放二度申請

2018-02-14 16:35

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府去年宣布台北市租金補貼實施分級制度，從過去發放定額5千元的租金補貼，改成讓民眾依照經濟狀況、家庭人口數，申請不同額度的租金補貼。台北市都發局今天表示，因為有些民眾來不及趕上7、8月申請租金補貼，因此今年「加開班車」，2月22至4月30日再開放民眾申請，減輕弱勢家庭租屋負擔。

住宅服務科長邱婉清表示，中央每年7、8月開放民眾申請租金補貼，固定為每戶每月5千元，而北市府往年都有透過「租事順利、好孕多更多」加碼方案，每戶每月再給3千元；若有未成年子女3名以上加碼1千元；低收入戶者加碼1千元，合計最高可補助7千元，去年合計補助9518戶。

今年起，北市府實施「分級租金」補貼，依照申請人的經濟狀況、家庭人口數，可提領3千元到1萬1千元不等的租金補貼，讓民眾可以享有更符合自身狀況的租金補貼。邱婉清說，因為去年部分民眾反映沒來不及申請到租金補貼，因此過年後的2月22日至4月30日再開放民眾申請租金補貼，只要符合相關條件便可申請。

然而，過去因為房東需要多繳稅，都會拒絕租戶申請租金補貼，或是變相漲房租。中央政府去年初修正「住宅法」，讓提供房客申請租金補貼的「公益出租人」可減徵綜合所得稅。都發局總工程司羅世譽表示，去年北市府也提出要讓「公益出租人」可減免房屋稅及地價稅，上個會期已經送至台北市議會法規委員會審議。