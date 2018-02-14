春節6天假 初三國道車流量最大 先查APP再上路

行政院長賴清德今視察高公局，聽取春節疏運簡報外，也慰勞值班同仁。（記者葉冠妤攝）

2018-02-14 15:08

〔記者葉冠妤／新北報導〕行政院長賴清德、交通部長賀陳旦今視察高速公路局交控中心，並慰勞犧牲春節假期值人員，賴清德表示，明天開始有6天假期，今年將透過增加供給、減少需求、時間分散、空間分散4大策略及其他配套應變，也呼籲民眾多多使用大眾交通運輸。

賴清德說，過年期間預估初二早上國道南下壅擠，北上則是初三、初四的下午，民眾盡量避開繁忙時間點，再搭上交通部規劃，相信今年交通運輸會更加順暢，不會有壅塞情況；若路程少於20公里的民眾也可走省道代替，若超過20公里一定得開國道，可下載1968APP掌握國道相關資訊。

高公局長趙興華表示，依照過去情形推估，國道車流量最大將落在初三，雙向是平常日的1.7倍流量，初二南下1.8倍，初四北返最大量，為1.9倍。

交通部長賀陳旦則指出，近年國道車輛增加，且今年民眾提前返家的趨勢明顯，昨天比預期還增加20％，今天預計會再增加，這些分期南下的，總有一天要北上，屆時會是壓力。

賀陳旦表示，今年交通部針對1800個時空段，每天預報時速，用路人上路前可先查詢起訖點及上路時間，可看到該時段及前1小時、後2小時旅運時間，若狀況不好就改走替代道路或搭乘公共運輸。