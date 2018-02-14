國旅團客市場競爭 業者推小模帶路玩遍私房景點

2018-02-14 15:54

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國人自由行比例越來越高，團客市場縮小讓業者競爭越來越激烈，創新旅遊體驗也不斷推陳出新，有業者發揮創意推出「互動式行程」，主打帥哥美女牌，請來名模林志玲的學弟妹，帶旅客玩遍國內私房旅遊景點，不僅可以近距離與明星模特兒接觸，還能在旅途中體驗互動小遊戲，讓旅遊增添更多趣味。

國人出國比例高，在國內旅遊多是週休二日出遊，且以自由行為主流，團體旅遊比例漸低，加上大環境因素，國內旅遊市場越來越難經營。雄獅旅遊今年推出「跟著旅行少女‧型男玩家去旅行」，選出8位第一名模林志玲的學弟妹，帶旅客走訪各大國內旅遊景點，行程從2月底到明年1月，按不同季節推出當季最夯的旅遊活動，如2月賞櫻、3月採草莓、5月賞桐花祭等。

國旅產品部副理李建澤觀察，許多年輕的單身男女想要出遊卻又擔心沒人陪，還有許多追星族經常到了簽唱會、見面會現場，卻不敢和喜歡的明星有進一步接觸，透過這個活動可以滿足年輕族群的需求，和明星模特兒一起出遊在IG、臉書打卡，甚至模仿韓國綜藝節目橋段玩遊戲互動，都是非常特別的旅遊體驗。

李建澤表示，這些模特兒每個人私底下都擁有驚人才藝，像是擁有一雙逆天美腿的江柔璇，最擅長跳舞；外型帥氣的洪立成則是唱作俱佳的創作歌手，行程中也會一一和旅客分享。