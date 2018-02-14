老五老年菜限時專送 讓弱勢長輩暖胃又暖心

2018-02-14 15:43

〔記者佟振國／南投報導〕明天除夕，許多家庭團圓圍爐，但社會仍有無依無靠弱勢長輩需要各界關懷，老五老基金會特別推動「擁抱獨老．愛不打烊」行動，今天動員全國7個中心，全台趕製2000份年菜直送到府，總計5菜1湯1飯，有魚、蝦、雞及年節應景蔬食，讓弱勢長輩能夠品嘗豐盛年夜飯，暖胃又暖心。

老五老基金會推動「擁抱獨老．愛不打烊」計畫，從年節開始，360度關懷陪伴長輩，讓弱勢長輩歡樂一整年，「幸福年菜」只是8大服務項目的一環，包括南投在內的全國7個中心，近千名志工或愛心餐飲業者總動員，中午同步送出2000份年菜。

其中南投縣的埔里、魚池、國姓地區計有195份，除了主食米飯，包括可供長輩拜拜的整條魚，還有鹽水雞、蝦、長年菜、五彩蔬食、蘿蔔排骨湯，份量十足，愛心滿點。

國姓鄉公所則由鄉長丘埔生率公所一級主管，以及縣議員邱美玲、鄉代黃建勳、陳春綢及多位村長擔任一日志工，協助將新鮮現做年菜裝盒、裝袋，限時送達每位弱勢長輩手中，向長輩賀節。

丘埔生表示，感謝老五老基金會今年是第2年照顧鄉內弱勢長輩，「幸福年菜」堅持新鮮現做，營養且美味不打折，讓長輩暖胃又暖心。

南投服務中心社工督導張宗蕙表示，埔里、魚池區的服務已經邁入第12年，國姓則是第2年，由於年菜當天一早現做，感謝全台動員的近千名志工，從備料、烹調、裝運一切到位，也是年菜專送的幕後英雄。