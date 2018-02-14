想共襄盛舉者多 台積電公布花蓮震災捐款帳號

2018-02-14 15:14

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電因接到來自社會大眾與其他企業的詢問電話，紛紛表達想捐款意願，參與台積電一起進行花蓮地震的修復計畫。為回應各界熱切的愛心，台積電今進一步提供此次專案的捐款帳號與聯絡人，歡迎一同關懷花蓮地震受創家園的企業與民眾愛心捐助。

捐款相關資訊為銀行：兆豐國際商業銀行，戶名：財團法人台積電慈善基金會，帳號：215-10-83509-9。專案聯絡人：台積電慈善基金會經理李正凱，電話：0988930019，Email：austin_lee@tsmc.com。