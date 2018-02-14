助花蓮弱勢及受災學子 議員辦音樂會所得全捐

2018-02-14 15:22

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市青少年市民管絃樂團長、市議員蔡旺詮為了幫助花蓮重建，將於3月16日舉辦公益音樂會，所得將捐給花蓮學童解決就學就醫及生活支出。現場除了社會局長劉淑惠、樂團指揮林昌龍到場致意外，議員陳怡珍也代表立委陳亭妃表達力挺。

除了民代及公部門外，南台南家扶、美善基金會、蓮心園丶勵馨、伊甸、瑞復等單位均共同參與此次震災公益音樂會，並稱讚音樂會不但撫慰人心，更能幫助弱勢孩童及震災，對於蔡旺詮10多年來持續舉辦全額捐出的公益音樂會，且親自參與演奏詮釋，相當讃佩及肯定。

蔡旺詮表示，2年前的0206地震，台南得到全國及世界各地的愛心援助，如今花蓮的地震更讓台南人感同身受，也希望透過此次音樂會表達對花蓮受震災區的祝福，早日重建回復安康生活，未來也將透過社會局及花蓮議員劉曉玫等協助，把音樂會門票全額及震災捐款捐助6個社福團體弱勢孩童及花蓮受災的學生就學就醫及生活的捐款專戶指定捐款。

特別的是，此次音樂會受邀一起演奏的日籍音樂家鳥越浩一，也和上個月造訪台南代理市長李孟諺的北海道苫小牧市台日交流親善協會藤田博章會長，在當地發起援助花蓮震災學童的募款，金額將在音樂會公佈，並且特別表達日本311地震中，台灣人大力援助的感念，並致上深深的謝意。

此外，316音樂會除了有小提琴大師蘇顯達，音樂家劉姝嫥、王文娟、聲樂家盧瓊蓉、管樂鳥越浩一外，蔡旺詮也將自己的台語創作歌曲’飛婿鳳凰花‘正式各分部編曲發表，由管絃樂團大合奏，以音樂表達對0206受震災區祝福及人文社會的關懐。