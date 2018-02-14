花蓮強震！日藝術家在台灣飯店留一張圖 房務員濕了眼眶

一名從日本來台灣的遊客特地在入住的飯店內，留下一張台灣的速寫圖，希望在這個危急的時刻為台灣打氣，讓飯店房務人員濕了眼眶。（圖擷取自台北亞都麗緻大飯店臉書）

2018-02-14 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮在本月6日發生規模6.0強震，造成當地嚴重房屋損壞，導致多人死傷。一名從日本來台灣的遊客特地在入住的飯店內，留下一張台灣的速寫圖，希望在這個危急的時刻為台灣打氣，讓飯店房務人員濕了眼眶。

台北亞都麗緻大飯店13日在臉書PO文表示，日本遊客在房內留下一張便箋，親筆寫著「台灣加油」4字，並細膩繪製了壯麗優美的台灣景致，希望將這份溫暖傳遞給花蓮地震災民，讓災後事宜能盡快告一段落，重現花蓮的美好風光。

《遠見》雜誌報導，在台北亞都麗緻工作超過4年的資深房務人員田竹君，她準備整理一間客房時，發現客人用飯店的信紙，用原子筆描繪出台灣地圖，而圍繞在周邊的都是台灣的知名景點，像是台北101大樓、平溪天燈、高雄蓮池潭、九份山城等，最後則在正中央寫下「台灣加油」4個字。

報導提到，田竹君從不認為自己是感性的人，但看著這張紙眼淚卻不知不覺地落下。田竹君後來與同事上網查詢，發現這名房客大有來頭，這名31歲的女房客村上咲（Saki Murakam），原來曾獲得Samsonite藝術創作大賽日本冠軍。

村上咲事後也在推特上表示，「當我前往台灣時，聽聞花蓮發生強震，擔心是否該前往台灣，但最終還是去了。雖然到達當地仍感到不安，但被台灣人的熱情抹去。」、「我愛台灣，我愛台灣人。」