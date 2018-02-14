情人節強碰小年夜 玫瑰、百合齊漲生意還是很好

2018-02-14 13:56

〔記者湯世名／彰化報導〕今天西洋情人節是送玫瑰、百合熱潮，不過前陣子受濕冷天候影響，影響了玫瑰、百合的成長與採收，彰化縣產地批發量比起去年同期少，導致玫瑰、百合市場價格齊漲，整體上漲3成左右。花店業者指出，還好情人節是在除夕之前，情人們還有時間買花送給另一伴後再返鄉過年，因此大致上未因與小年夜撞期而影響銷售。

彰化縣花店業者指出，小年夜前夕，送花主力的玫瑰1束10朵花平均價為800元左右，價格是平日的2至3倍；百合花1把5支，平均在600元至700元之間，也比平日上漲3成左右。不過，情人節遇到小年夜，也是造成花價並未出現狂飆天價的原因之一。

彰化縣花卉批發市場則指出，由於今年受之前低溫下雨影響，玫瑰、百合產量降幅明顯，加上情人節正好遇到農曆年，花農提前搶收玫瑰、百合等主力花卉，導致這些花卉賣相受影響，也使得產地批發價格水漲船高，整體產地批發價上漲3成。

不過在情人節之外，由於適逢農曆春節，也有不少家庭夫妻到花店採買百合、劍蘭、滿天星、跳舞蘭、銀柳等花卉，帶回家擺飾或送禮。

儘管市場買氣頗佳，花農卻開心不起來，有花農說，之前的冷濕天候影響，導致玫瑰、百合產量減少，貨源短缺，且情人節太過靠近農曆春節，也讓他們少賺一波節日財。

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