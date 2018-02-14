華信航空ATR機隊首航馬公 彩虹、灑水禮迎接

華信航空ATR72-600新機首航馬公，馬公航空站出動灑水禮還出現彩虹美景。（記者劉禹慶攝）

2018-02-14 14:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年春節假期前後，都是離島運輸高峰期，華信航空ATR72-600新機，今日滿載70名旅客由台北首航馬公，正式宣告ATR72機隊加入華信航空營運的行列，並投入春節輸運工作，也代表未來離島天空ATR機型成為主力。

由於華信航空ATR72首航馬公機場，適逢2月14日西洋情人節，華信航空浪漫貼心為每位首航旅客準備雙心巧克力當作首航紀念禮，帶大家到澎湖雙心石滬去過情人節。華航集團董事長何煖軒、華信航空總經理曹志芬也搭乘首航班機前往馬公。

馬公航空站為迎接華信航空ATR首航班機，首先舉行灑水禮歡迎與祝福，天空還畫出一道美麗的彩虹，出現吉兆；華信航空董事長謝世謙、澎湖縣長陳光復、立法委員楊曜、議長劉陳昭玲、澎湖航空站主任邱永昇、澎管處方正光處長等人，都前往迎接首航班機抵達，大家在機邊合影見證歷史性的一刻。

華信ATR機隊預定購入9架，現已有5架，加上原有6架機隊，共有11架班次投入國內天空輸運：華航集團董事長何煖軒表示，只要澎湖有需要就會協助，給予即將進入春節輸運高峰期的馬公空運打了一劑強心針，同時也說到做到，首航當日就加了3班機；同時華信慶祝ATR開航，特別推出「高澎滿座久發發」優惠專案，凡於3月1日起至4月15日期間搭乘，就享有澎湖居民888元、一般旅客999元的特惠價，以及搭8次送1次的優惠好康。