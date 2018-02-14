重機檢核路段是否擴大？ 交通部：年後再說

大型重型機車位爭取上國道，去年7月集結上千名車友赴凱道抗議。（資料照）

2018-02-14 14:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕重機爭上國道權益，原先規劃重機3指標表現考核達標，最快明年10月開放橫向國道試辦行駛。立法院交通委員會去年質詢時，曾說重機只在國3甲、台64線試辦，有如在「溫室中試驗」，交通部長賀陳旦當時也說，可以視檢核結果，1月份評估擴大試辦。交通部次長祁文中表示，目前尚未收到運輸學會的檢核結果，所以過年這段期間不會增加重機可行駛路段；過完年等資料送到部裡後，就會開會討論，依據結果評估是否擴大試辦。

祁文中表示，只要重機在行為面、秩序面跟小型車無異，就會考慮擴大試辦，但目前看來還是有少部分騎士的騎乘行為還需要加強，會請工總加強宣導。祁文中強調，交通部的立場是「安全」，但確保安全無虞的情況下，當然是尊重每位用路人的權益，但在安全還無法確保的情況下，交通部當然需要審慎評估。

大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪宗寶表示，公路總局預計3月才會推出重機宣導短片，會擔心前兩季的指標影響到最終是否擴大、開放的結果。但希望交通部還能看到趨勢，各項違規行為是否一直在下降，若接下來兩季有持續下降，應該也是可以擴大試辦的理由；畢竟交通部提出檢核後，重機團體也配合停止各項抗爭、陳情，若最後結果無法說服各路權團體，那大家就會討論後續如何因應。