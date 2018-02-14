內灣尖石風景區春節將湧人車潮 可多利用替代道路

2018-02-14 13:35

〔記者王駿杰／新竹報導〕農曆年到來，新竹縣長邱鏡淳今到以往假期就出現爆量車流的內灣尖石風景區，勘查交通疏導措施規劃替代路線，並向民眾賀年。

邱鏡淳今天在放春節連假前到內灣，台鐵內灣支線沿線已有不少櫻花露出美貌容顏，他說，天氣轉好的連假應有不少人潮湧入風景區，期許搭配替代道路與警、義交的協勤指引疏導，並提醒警方要把引導車流佈崗位置再向前延伸，配合指示標誌及顯著標語提前告知駕駛人。

警方指出，今年針對內灣風景區共有4替代道路往台3線，包括：

1.環山線替代道路:內灣風景區→120線左轉內灣大橋→環山線→竹35線→仁愛街或水防道路→台3線，全長約6.3公里。

2.120線替代道路:內灣風景區→120線左轉永豐橋→環山線→竹35線→仁愛街或水防道路→台3線，全長約6.4公里。

3.橫村線替代道路:環山線→油羅道路→竹35線→竹34線→橫山街→中華街→台3線，全長約10公里。

4.橫村線替代道路:環山線→增昌橋左轉→竹35線→竹34線→橫山街→中華街→台3線，全長約10公里。

另外，若要前往尖石，警方也規劃2條替代路線提供遊客避開內灣，包括：

1.關西線替代道路:120線25.5K處右轉東窩→竹32線→竹30線→台3線，全長約14.2公里。

2.沙坑線替代道路:120線右轉竹32線→竹30線→台3線，全長約8.8公里。