幼兒園娃娃扮神仙 「開示」台灣燈會在嘉義

2018-02-14 12:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為宣傳台灣燈會及讓旅客有年節氣氛，嘉義縣朴子天公壇早上請曉明幼兒園學童穿上刺繡服裝打扮成神仙，在高鐵嘉義站內發放印有台灣燈會的朴子天公壇紅包袋，許多遊客看到都直呼「好可愛」，拿到神明保佑的紅包袋更是開心。

嘉義縣舉辦2018台灣燈會，交通部觀光局主燈將於3月2日元宵節當天在嘉義點燈，台灣高鐵配合台灣燈會活動，自2月24日至3月11日，期間加開31班次列車，各加開車次車票已自今日凌晨0時起開放預購。

台灣高鐵結合嘉義在地觀光資源，規劃多條「來去嘉義看燈會」高鐵假期套裝行程，如燈會限定超值「一日輕鬆遊」，以台北出發為例，每人只要2170元，單人即可成行，等於高鐵標準車廂對號座來回全票再加10元，即可獲得故宮南院門票及精美紀念品、燈會小提燈、觀禮台賞燈券等好禮（相當於市價550元），另有一日豐富行、二日自由行等多樣化行程可供選擇。

高鐵嘉義站表示，賞燈「進站」旅客已購票由「4號出口」排隊進入，未購票由「1號出口」排隊進入；「出站」旅客由2號或3號出口，前往保鐵七路候車區等候燈會接駁專車。

民眾「搭乘高鐵快捷公車及其他公車」由2號出口出站乘車；「搭乘計程車」則由3號出口出站乘車；燈會期間高鐵西路為「下客區」禁止停車載客；「親友接載」由3號出口前往保鐵十二路載客專用區接送旅客。