東港王爺廟拜年 初一發招財錢母紅包袋、初三拜「倉頡」

2018-02-14 12:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港王爺廟「東隆宮」所設計的紅包袋，近年頗受歡迎，東港東隆宮在農曆年的大年初一，將在廟埕限量發放5000份，歡迎民眾前來排隊領取。

為迎接新年，每年大年初一，東港東隆宮董監事會皆會在東隆宮向民眾一同慶賀新年，更祝福民眾在新的一年好運旺旺來。

除了拜年，近年精心設計的限量紅包袋，也成搶手又應景的文創產品，上面印有溫王爺、班頭、魯笠等等色彩豐富的意象，再搭配大紅的袋底，襯托年節的喜慶，十分討喜，令人愛不釋手，吉祥圖案的紅包袋每年都吸引許多民眾排隊領取，開春第一天除匯集了祈福的人流熱潮，更帶動了過年春節的氣氛。

東港東隆宮表示，今年戊戌年恰逢東港迎王的大科年，東隆宮特地準備了印有溫王爺的招財錢母紅包袋，大年初一上午9點將由董事長伍水源及董監事們於廟前廣場限量發放5000份，和民眾一同分享，祈求溫王爺賜福、財源廣進及闔家平安，也一同宣揚戊戌正科的東港迎王祭典活動。

除此之外，東隆宮還有個特別的科儀，每年初三、初四上午9點到下午5點都會舉辦「開智慧」，每年僅此兩天在後殿2樓的先師殿舉辦開智慧儀式，其中最獨特的就是先師殿中的正龕並不是孔子，而是「倉頡聖人」，原來東隆宮是為傳達「先造字後文教」的傳承意涵。

東隆宮表示，先師殿中正龕為倉頡、左龕為孔子及右龕為孟子，由造字的倉頡為學子們開智慧，則形成了在地獨特的文化習俗，今年廟方也特別邀請多位校長來擔任開智慧儀式的貴賓，為學子們執筆開智慧，廟方也貼心為學子加碼準備每日限量800份的精美紅包袋，就是希望祈求學子與考生們在新的一年學業進步、金榜題名。