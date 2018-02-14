日本雅虎募款助花蓮 7天超過台南震災3週總額

花蓮6日深夜發生地震，災情最慘重的雲門翠堤大樓目前已進入拆除階段。（記者王峻祺攝）

2018-02-14 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮地震發生至今已逾1週，日本雅虎網站針對花蓮地震開設捐款專頁，截至今天中午不過短短一週的時間，該網頁已湧入將近14萬人捐款，捐款總額更達1億2701萬日圓（近新台幣3500萬元），超過2年前高雄美濃地震約3週募得的1億2653萬日圓總額。

6日深夜花蓮地區發生6級強震，導致統帥飯店、雲門翠提大樓傾斜倒塌，造成17死285傷悲劇，為協助花蓮地震災民生活與災後恢復，各界紛湧入捐助，投注愛心與資源。

由雅虎日本公司（Yahoo Japan Corp.）成立的雅虎基金，8日即針對花蓮地震開設捐款專頁，方便關心台灣災情的日本民眾，也能簡易透過網路捐款，截至今天中午12點整，捐款總金額為1億2701萬2014日圓，捐款人數為13萬9403人。

2016年高雄美濃發生規模6.6強震，造成台南市永康區的維冠金龍大樓倒塌，死傷最為慘重，日本雅虎基金當時也發起募款活動，從地震發生到募款截止共23日，總共募得1億2653萬日圓，並於同年4月4日將募得款項交給台南市政府。

日本雅虎基金針對這次花蓮地震發起的募款活動，今天正式邁入第7天，募得款項已超過高雄美濃震災三週募得總額，距離募款截止仍有15天，熱心民眾捐款的總額目前持續增加中。