澄清湖拚觀光 推70種玫瑰幸福花園迎賓

澄清湖風景區推出幸福花園，種植70種400株玫瑰。（記者陳文嬋攝）

2018-02-13 23:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市澄清湖風景區每年吸引百萬人潮，水公司七區拚觀光，今年打造幸福花園迎賓，種植70種400株玫瑰，淡水館改建遊客中心6月啟用，連停用近20年的划船場也將招商委外經營，改頭換面讓遊客耳目一新。

澄清湖是高雄第一大湖，也是高市重要的水源地，是高市重要觀光景點，園區占地375公頃，規劃環湖公路長7公里，沿途「澄清八景」聞名國際，包括曲橋釣月等景點，曾被譽為「台灣第一風景區」，每年吸引百萬觀光人潮。

水公司七區處與市府合作，開放市民免費入園，觀光人潮雖逐年增加，但高達9成都是免費入園，水公司看準人潮商機，今年全力拚觀光，打造玫瑰幸福花園迎賓，種植70種400株玫瑰，吸引許多人潮拍照打卡，成為新人拍婚紗照的熱門景點。

七區處將創設近半世紀的淡水館，曾是台灣最大的水族館，1樓改建為遊客中心、2樓作為澄清湖文史館、3樓則是物產館，預計今年6月完工，園區也將委外經營咖啡廳，朝向多元化經營。

值得一提的是，淡水館是當年蔣介石為賞魚而建，原本要設在台北圓山，但因已有動物園，為兼顧南北平衡，才改設立在澄清湖，展示世界各國的珍奇魚類，包括世界各地金魚及熱帶魚數10種，極盛時期海內外遊客爭睹。

七區處指出，澄清湖划船欣賞美景，是許多人的美麗回憶，停用近20年的划船場，今年也將招商委外經營，近來更攜手圓山飯店，將打造一座天空木棧道，預計今年5月底前完工，招商活絡整個風景區，帶動更多觀光人潮。