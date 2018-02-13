鳳山青年夜市3月底前遷至凱旋夜市 維持老字號不改名

青年夜市歷史悠久達20年。（記者陳文嬋攝）

2018-02-13 23:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市青年夜市今年4月租約到期，業者1月申請續約，由於5年來土地公告地價調漲7、8成，高雄農田水利會年後評價租金才出爐，函覆是否續約將另行通知，新青年商場憂心不確定性，且希望合法永續經營，確定3月底前搬遷至凱旋夜市，維持老字號青年夜市品牌不改名，預計今年4月重新開幕。

青年夜市歷史悠久長達20年，原本位於鳳山區青年路地下道旁，歷經3度搬遷後，坐落博愛、瑞興路一帶，占地2600多坪，緊鄰鳳山溪畔，屬於高雄農田水利會土地，每週四至週日營業，過去全盛時期近千個攤位，是高雄3大觀光夜市之一。

青年夜市將於今年4月8日租約到期，業者已於今年1月提出續約申請，由於鳳山區近年來發展迅速，夜市所在土地從102年迄今，公告地價已調漲7、8成，水利會2月函覆進行租金評價中，將於農曆年後確認租金額，再進行後續相關事宜，強調會顧及攤商生計，確保攤商最大權益。

但新青年商場今邀集攤商協調，認為水利會續租與否攸關攤商生計，大家眼見租期將至，卻未見水利會同意續租，認為在此不確定性下，一旦租賃屆滿才獲通知拒絕續租，頓時將造成攤商措手不及。

商場表示，尤其承租土地在都市計畫使用分區屬於住宅區，依高市攤販臨時集中場管理自治條例，不得做為攤販臨時集中場使用，經市府多次稽查，依都市計畫法裁罰，商場為顧及攤商生計及權益，且朝向合法永續經營，免受法令限制之苦。

由於青年夜市是許多人的回憶，近來搬遷消息傳出，引起網友熱烈討論，更令鳳山人十分不捨；商場指出，春節期間除夕至初四營業，舉辦春節聯歡活動，攤商推出促銷優惠，預計4月將於凱旋夜市重新開幕，周邊有捷運、輕軌、公車、公共腳踏車交通方便，結合凱旋夜市、跳蚤市場，可望達到加乘效果，帶動更多觀光人潮，歡迎民眾共襄盛舉。