新年新氣象 大、小金門交通船加入生力軍

大、小金門海上客輪，即日起加入身價1.3億元的生力軍「金烈之星」。（記者吳正庭攝）

2018-02-13 23:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣本島往返離島烈嶼鄉間的海上客輪，今天起加入身價1.3億元的生力軍「金烈之星」；金門本島4輛低地板的新公車，也自即日起上路。

「金烈之星」是大金門（金門本島）、小金門（烈嶼鄉）間第4艘交通船，來自小金門的議長洪麗萍說，縣府本來預計以5000萬元買1艘船齡15年的舊船，但經過多位議員爭取，終獲縣府支持，得以購置這艘造價1.3億元的新船。

金門車船處長許一傑指出，大小金門交通船原有3艘交通船，其中「浯江號」是1995年打造，「太武號」造於1997年，「仙洲號」造於2008年；3船如遇上維修、歲修，常無法因應營運需求，影響鄉親權益。

全新的金烈之星，總重196噸，是全鋁合金快速交通船，可乘載153人加上4部汽車或50部機車，最高船速達20節以上。

另外，縣府同步啟用可以方便年長者上下車，也符合中央無障礙乘車環境政策的4輛低地板公車，自即日起正式上路；縣府今年將爭取中央補助6輛低地板公車，預計到年底低地板公車可達到19輛，占所有公車數量達25％，整體車齡也可以降到8年以內。