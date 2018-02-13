劉伯恩不交印信 長老教會把他馬偕董事也拔了

2018-02-13 23:15

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣基督教長老教會總會今年1月16日將馬偕醫院董事長劉伯恩停職，但保留董事資格，並在1月18日的董事會選出代理董事長蔡國明。不過劉伯恩認為董事會程序不合法，遲遲不願交出印信，今天基督教長老教會更進一步解除劉伯恩的董事職務。

基督教長老教會認為，劉伯恩多次不配合辦理董事長交接，不交出印信，包括取消原訂2月1日馬偕董事會會議，2月6日馬偕醫院原定辦理董事長交接暨董事相關事宜說明會議，也因劉伯恩請假不出席遭取消。

台灣基督長老教會總會常置委員會今天召開臨時會議，會中有牧師提議依教會法規解任劉伯恩的馬偕醫院董事職務，會中有正議員40位出席，贊成解職有36票，過半數通過。

劉伯恩指出，今天只是內部會議，不是說了就算，還要經內部程序。他強調，「做事情一定要合法」相關事務已委由律師處理。對於不交出印信一事，劉伯恩說，「衛福部要我交我就會交，不合法的交出，我會犯背信罪。」

衛福部醫事司司長石崇良指出，醫院代理董事長不需經衛福部許可，但如果是更替董事名單就須經衛福部核備，要等馬偕醫院提出正式公文。

1月底劉伯恩曾向衛福部提出陳情，衛福部也回函要求馬偕董事會針對劉的陳情內容提供說明。石崇良說，當時只是要馬偕醫院確認有無更替董事或董事長，而根據馬偕醫院的董事會會議紀錄，他們只是選出代理董事長，不須報准。