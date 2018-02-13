港口宮鬧春節 擲筊拚百萬轎車

2018-02-13 23:04

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉笨港口港口宮春節重頭戲「擲筊送轎車」，今年首度改變規則，信眾在大年初一至初五（2月16日至20日）擲出6個「聖筊」，將晉級PK賽，擲最多聖筊就能把百萬轎車開回家；廟方響應花蓮賑災，花東鄉親的擲筊金將由廟方捐給花蓮救災專戶，助災民重建。

港口宮主委張萬傳說，每年擲筊賽吸引3萬多人前來試手氣，但要連擲6個聖筊者相當不容易，歷年規則為活動期間擲最多聖筊者奪得頭獎，今年為了讓連擲6聖筊者也有機會拿到頭獎轎車1輛，首度採淘汰制，初一至初五任一天擲有6個聖筊，可晉級初六的PK賽，屆時擲最多聖筊者的幸運兒，就能獲得頭獎1輛國產豐田百萬轎車。

「擲筊送轎車」比賽初一至初五每日上午9點開始，直到當天有民眾擲出6個聖筊為止，除轎車聖筊賽之外，這5天另有「純金媽祖聖筊賽」，當天擲出最多聖筊的參賽者可帶走一尊純金媽祖，兩種聖筊賽各繳交報名費1000、100元，所擲出聖筊須分開計算。

廟方為了幫助花蓮地震受災戶，已響應賑濟捐出100萬元，今年若有花蓮、台東信眾前來擲筊，將把擲筊金1000元捐給花蓮救災專戶，幫助受災戶重建家園；新春期間，廟方準備平安湯圓品讓信眾品嘗，安排舞獅、國樂表演等熱鬧活動，吸引信眾前來參拜遊玩。