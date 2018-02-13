佛光山「光照大千3D光雕祈福活動暨提燈大會」 今晚試燈

佛光山今年謹以星雲大師「忠義傳家」為主題，祝福大家新年快樂。（記者張忠義攝）

2018-02-13 23:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕佛光山「光照大千3D光雕祈福活動暨提燈大會」今天夜間試燈，光影瞬息萬變，今年結合世界知名的雲南「孔雀舞」表演，融和音樂和舞蹈，看頭十足。

佛光山指出，為了兼顧環保和年節氛圍，在視覺與聲光效果上，將更為精采且具挑戰性。絢麗燈光、悠揚樂音中，可見孔雀翩翩起舞，期間施放煙火，增添震撼張力。

「光照大千─3D光雕祈福活動暨提燈大會」祈福活動，由佛光山寺住持心保和尚領眾恭讀星雲大師撰寫的〈新春祈願文〉並以忠義傳家為主題祝福大家新年快樂。

鳴鑼聲響，提燈大會從佛館起程，沿途經過佛光大道與熱鬧的春節市集，最後回到佛光山大雄寶殿獻燈祈福，在獻燈中點燃每個人的心光，充滿希望的人生。

光照大千─3D光雕祈福會將在2月16日至3月4日（大年初一至十七）每晚7點，在佛陀紀念館登場。

佛光山「光照大千3D光雕祈福會」今晚試燈，光影瞬息萬變。（記者張忠義攝）

今年光照大千3D光雕秀為了兼顧環保，煙火只象徵性施放３０秒。（記者張忠義攝）

今年結合世界知名的雲南「孔雀舞」表演，融和音樂和舞蹈，看頭十足。（記者張忠義攝）