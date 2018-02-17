你不知道的秘境 屏東四林格山美如畫

2018-02-17 07:30

〔記者許麗娟／屏東報導〕隱身在繁華恆春後方的屏東牡丹，猶如藏在深閨人未識的世外桃源，因交通不便，這裡仍存有較少人為破壞的自然景觀，走訪位於四林部落的四林格山遊樂區，連綿山巒、迷人的谷地，就像一處大自然美麗的瑰寶。

四林社區為南排灣族部落，因為年輕人大多外出工作，只有老弱婦孺在此生活，但人煙稀少的聚落裡，卻藏著豐富的在地資源，山林美景、石板屋遺址等，全是四林部落的寶物。四林格山遊樂區是部落裡一座不對外開放、僅能透過部落解說導覽前往的景點，因四林格山正好位在恆春半島的中心點，也是最佳的瞭望台，登至高處，可眺望滿州谷地、中央山脈的尾稜及山間聚落等，天晴時連台灣海峽、巴士海峽、太平洋等都能映入眼簾；冬季裡，山頭上的芒花盛開，隨風搖曳，也隨著日光透著光芒，來回走上一圈，除了漫步在草原上，亦有「母湖」和「子湖」兩處低窪的草澤區，耗上大半天也不覺得膩。

四林社區的後山不遠處，亦藏著有4、500年歷史的石板屋遺址，如今雖只剩斷垣殘壁，但部落耆老曾得榮說，經過調查，過去最多曾有83棟石板屋建於此處，現約有22座家屋遺址，因當地不產石板，所以這些建造房牆的板岩都是從別處一塊塊拖運至此，也因此蓋一間石板屋要靠著三代人的努力才能完成，相當費工。

造訪部落除了走訪文化遺址和自然風光，社區也提供特色風味餐及DIY體驗，利用當地農家自己種植的小米、南瓜、芋頭、薑黃等作物，製成排灣部落特色美食吉拿富（小米粽）、紅燒薑黃雞等料理，以及小米粥、饅頭等午茶點心，在飽餐之餘，再利用野生種子製作吊飾，帶回家做紀念，一趟深山部落之旅，更覺不虛此行。