金十字、張國周胃藥喊漲！調幅最高36.3％

2018-02-13 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕知名胃藥品牌張國周與金十字，近期內分別傳出調漲產品價格，金十字胃腸藥95公克裝漲幅36.3%為最高，從110元調漲至150元，張國周強胃散450公克（大罐）包裝，漲幅為33.3%居次，價格自450元升至600元。

新萬仁化學製藥股份有限公司，昨（12）在官網上貼出商品調價通知，旗下金十字胃腸藥95公克、120公克、450公克3種包裝，分別從110元、120元與450元，調漲至150元、160元及600元，新萬仁表示，此次調漲係因應10年來原物料價格上升，讓製造成本攀升所造成的結果。

社區藥局藥師李政遠證實收到金十字腸胃藥調漲通知，亦表示就連張國周強胃散95公克裝（小罐）與450公克裝（大罐），價格也分別從120元與450元，調升至150元及600元，根據《蘋果》報導，有藥師認為市佔率分居1、2位的2大胃藥廠商價格調漲，可能係受到藥品優良運銷規範所致。

報導指出，衛福部食藥署風管組組長李明鑫否認藥師猜測，並表示造成藥物價格調升原因，需綜合檢視「原物料成本」、「人事成本」等面向，「並非只受到藥品優良運銷規範的影響」；有民眾指出，會避開購買漲價藥品，以因應薪資未有起色的處境。