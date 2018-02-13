寒風中柱枴杖兜售彩券 他20年來日薪200元

2018-02-13 22:00

〔記者王捷／台南報導〕許多民眾過年期間會買公益彩券、刮刮樂討喜氣，不過很少人知道，店家賣彩券可以抽8%，刮刮樂可以抽10%，但22年來沒有調升，販售國彩的目的，原是讓身障者有工作、購買彩券的資金能照顧弱勢，但賣彩券20多年的陳姓身障者說，他是政府最照顧的弱勢，但20多年來沒有調薪，他必須要在寒風中賣10多個小時，才能賣到2000多元的刮刮樂，換算下來一天約賺200元。

個體戶賣刮刮樂彩券的陳男說，他因為雙腳不方便，工作機會不好找，所以從20多年前就從國彩開始賣到台彩，一開始的確生活應付的過去，但刮刮樂業者抽10%，等於他賣100元的刮刮樂才能賺10元，他從早上10點多賣到凌晨1、2點，10多個小時平均賣2000元的刮刮樂，但是他不得不賣，因為囤貨賣不出去就賠本，為了生活還是要咬緊牙關。

黃姓彩券業者說，刮刮樂抽10%，但台彩只抽8%，這就算了，4年前說要金融機構宣稱，運彩多開單場投注，先將原本的8%，降到6.25%等同降薪，現在卻常常連單場都發不了，加上現在勞基法修法，員工時薪提高，他換算下來，一小時要賣35張彩券，才能付員工時薪，這還沒有算店家租金與水電費。

業者說，現在的彩券業已經剩過年期間可以賺到錢，但是一個月要應付一整年的開銷，就他所知，全國近5800家彩券行，數量簡直可比超商，加上像陳男這樣的遊走型經銷商，在路邊販售刮刮樂的個體戶，有4萬多人，他們是弱勢中的弱勢，只要調高抽成1到2%，就可照顧到這些人背後的家庭，希望政府政策能幫到忙，不是幫倒忙。