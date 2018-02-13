11支鋼樑撐住雲門翠堤 花蓮鋼鐵英雄耗百萬救災

6日深夜花蓮發生強震，導致雲門翠堤大樓傾斜倒塌，結構嚴重受損。久和工程行老闆林信昌號召6位自願者立刻前往現場架起11支H型鋼樑，成功穩住了傾倒的建物。（資料照）

2018-02-13 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕6日深夜花蓮地區發生強震，導致雲門翠堤大樓傾斜倒塌，結構嚴重受損。現場隨著餘震不斷襲來，大樓持續傾斜，使得搜救難度也跟著提高，久和工程行老闆林信昌號召6位自願者立刻前往現場架起11支H型鋼樑，成功穩住了傾倒的建物。搜救任務結束後，鋼樑卻也跟著被回收，面對一下子損失近百萬的鋼材，林信昌不但不介意，反而感激自己的專長能發揮，也讓他被譽為「花蓮鋼鐵英雄」。

綜合媒體報導，籌組田智宣基金會的張美慧，她的爸爸是林信昌的多年好友。張美慧透過臉書發文，寫下「令人敬佩的架鋼樑功臣」—林信昌的故事。張美慧說，政府部門第一時間尋求支援的廠商，都因為工程危險度高而拒絕，之後才輾轉找到林信昌。林信昌笑說自己是雞婆個性，當然也會害怕，但是能夠讓搜救人員安心一點的進入大樓救人，很有意義、很有價值，一定要做到好。

林信昌從事鋼結構工作將近40年，這次任務可以說是冒著生命危險投入，他帶領6位自願者前往現場，原先預計要放置20支H型鋼樑，不過根據計算後，最後共架設11支鋼樑，每支有1.5噸的支撐力，透過監測顯示，的確有立即性穩住受災建物不再繼續傾倒的功效。

第一支鋼樑在2/7早上8點多架好，後續架設的過程中，餘震不斷而且震度都很強，林信昌說，有一次的5級餘震，他嚇死了，幾乎是爬著離開現場。

搜救行動結束後，基於安全考量，要盡速全面拆除雲門翠堤大樓，那些架起的鋼樑只能隨著開挖的砂石瓦礫一起被載走，耗資90多萬元的鋼材就這樣沒了。對此，林信昌也不介意，他說第一時間決定出動了，就沒想說要收回東西或討論酬勞。

除了在第一時間出動救援，毫不考量成本外，災後重建因為有經費可以支應，也有某大營造商詢問過他，但林信昌仍選擇回到他手邊的既定工作，他說能在第一線救災任務發揮功能，做別人不做的事，這樣就夠了，後續的事就讓其他人去發揮吧。

林信昌低調謙讓的態度令人敬佩，張美慧最後也感謝所有花蓮鋼鐵英雄，願意貢獻所長為地方付出。