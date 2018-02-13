基隆輕軌擬雙軌但增工期，學者：基隆、汐止、花東民眾三贏。（交通部提供）

2018-02-13 21:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕基隆輕軌期日前舉辦末報告學者專家座談會，針對是否全面雙軌化，與會學者意見多有分期，淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，沒有一個方案是對所有人都有利，但他支持全線雙軌化方案，不僅大幅提升基隆－南港展覽館間運能，還可有效紓解尖峰時段，台北往返花東無法再加開列車困境。不過逢甲大學運輸管理學系副教授李克聰認為，現在只是可行性研究，很多都只是初略分析，擔心對於實際工程太過於樂觀看待，且這樣變更也拉長通車時程，讓原本提出用Tram-Train模式，可以較短時程達到紓解台北－基隆，及往返花東交通瓶頸的美意打折扣。

基隆輕軌全線雙軌化，是由八堵車站後，新建另一股道，通過七堵、五堵後，於汐止前採高架進入大同路上，由汐科站前進入到台鐵路廊，併入樟樹灣站後，再由平面進入南港展覽館站。雙軌化僅七堵站與台鐵不共用月台，還需興建六堵、樟樹灣等站，其餘路段、車站月台，皆可與台鐵共用。不過要達到每小時開出12班，增加尖峰時段北部往返花東列車容量50%，基隆－八堵間需全面開行Tram-Train列車才能達到。

張勝雄表示，根據現在可行性研究規劃來看，他認為全面雙軌化的效益非常高，是一個非常成功的計畫；可同時解決基隆、花東、汐止交通需求的三贏方案，不僅可增加基隆－南港、北部往花東運能，對汐止地區民眾來說，基隆輕軌等同於一條捷運路線，可紓解當地民眾要求興建民生汐止線的壓力。

不過若要延伸到南港，張勝雄認為絕對不要採用地下化，他說因為台北市資源比較多，可有較好設計、安排，讓民眾學習在道路上，與軌道共存、共享道路資源。且台北市是首善之都，一旦做下去就有定錨的作用，未來其他縣市都會來學習，所以台北的輕軌一定要在地面上讓人看見，不然未來各縣市即便只做輕軌不用捷運，也會要求跟台北市一樣要地下化，對於經費、期程都會是很大問題。

李克聰則認為，當初台鐵不做雙軌，就是因為困難重重，所以基隆輕軌一開始才規劃只使用第三軌；現在雙軌化方案都還只是可行性研究，對於工程技術上的困難分析都還很粗略，未來綜合規劃、細部設計時才會是挑戰。且當初總統蔡英文在基隆宣布時，就是希望透過Tram-Train模式，透過較短時程紓解基隆－台北交通，但現在又要變更，且工期拉長逾4年，與民眾原本的預期有落差，希望政府未來要推這麼多前瞻軌道建設，每個案子都應思考清楚再宣布。

另外，李克聰也提醒鐵工局應多跟台鐵局討論，不要自己埋著頭規劃，到時候要使用台鐵設備時又碰上問題，畢竟台灣軌道系統整合通常是最大問題，若無法整合到時候不僅要多花錢，連通車時程都可能受影響。還有一個問題就是，Tram-Train車輛並不算普及，是否能買到符合台灣所需的車輛，也是一個潛在風險。

鐵工局主秘溫代欣表示，基隆輕軌考慮用獨立兩軌，最主要考量未來可能有更多延伸計畫，若要延伸主線運能強度一定要夠強；但溫代欣保證，即便全面雙軌，初期一定會是台鐵、輕軌列車並存，未來除非是民眾都不想要火車，才會只開行輕軌列車。至於與台鐵溝通，溫代欣說在交通部的會議中都有討論，且台鐵局也主動提出將貨車維修機廠給基隆輕軌使用，沒有只自己規劃情況。