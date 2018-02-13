2萬新住民無身分證恐無花博卡 議員為外籍配偶請命

2018-02-13 21:04

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市花博卡優惠福利吸睛申請踴躍，不少民眾向民代服務處詢問申請方式，市議員楊典忠表示，服務處近期接到許多民眾索取花博卡申請單電話，連外籍配偶也「呷好逗相報」，但部分民眾反映，外籍配偶結婚生子多年，卻因為尚未取得身分證而無法申請花博卡，楊典忠詢問得知全市竟然有高達2萬多人因此無法申請花博卡，屆時恐會發生全家拿花博卡免費、只有外配自費的窘境，楊典忠呼籲市府應該要有配套，別讓嫁過來的新住民被排除在花博卡之外。

楊典忠表示，從移民署資料統計，台中市外籍或中國籍配偶以外僑居留或長期居留人數有1萬餘人，加上1年內歸化取得國籍者也有1萬餘人，所以台中市有超過2萬名新住民朋友因未取得身分證而無法申請花博卡。印尼籍蘇華與越南籍呂香都有身分證，開心拿花博申請書簽名申請，但她們指出身旁有同鄉好姊妹尚未有身分證無法申請。

民眾王先生表示，老婆都嫁過來4、5年、也生了小孩，全家都可以辦花博卡，她卻因為身分證規定無法申請，這樣好像「把一家人拆開」的感覺。陳太太則認為，花博卡未來就是市民卡，可以增加民眾對台中市城市環境的認同感，對於外籍配偶也就不應該再被身分證的國籍規定限制申請，楊小姐說，台中市是宜居城市，對市民家人應該同等對待，市府應該想辦法讓新住民也能申請花博卡才對。

台中市政府交通局長王義川表示，感謝社會各界對花博卡的肯定，只要設籍台中就能申請花博卡，這是給台中市民特有的優惠，不會因為其他條件而有任何差別待遇。