藏身紐約市中心的地底農場 五星級廚師都跑來這採買

Farm.One是位於紐約大樓地下室的垂直農場。（授權：Farm.One）

2018-02-20 10:00

〔影音新聞／綜合報導〕你知道「垂直農場」是什麼嗎？根據報導指出，垂直農場是指：利用都市建築裡的溫室來種植農作物，由人工調控溫濕度，優點為無蟲害也不受氣候影響，且省水省燃料，此外由於農場位於市中心，因此能提供城市居民更新鮮的食材。像這樣新型概念的農業模式，未來或許會成為世界趨勢。

Farm.One是位於紐約曼哈頓的地下室農場，工作人員利用調控日照長度、光的顏色等等方式，種植出500多種食材，從15元一朵的食用花到一磅1200元的特種羅勒，這裡都能生產；此外因作物生長環境可控制，因此這裡不僅沒有害蟲，也無須噴灑農藥。

在這裡大部分的作物都栽種在漂浮於水面的有機物上，底下的水資源不斷循環利用，耗水量比傳統農業還少90%，且因Farm.One就位於紐約市中心，能及時提供新鮮食材，所以有不少知名餐廳選用這裡種植的作物來做料理。

Farm.One執行長Rob Laing表示，未來要將這樣的農業模式推廣到更多城市，在這個氣候變遷劇烈、自然資源逐漸匱乏的時代，也許「家裡就是開心農場」的日子已經不遠囉！