《熊讚拜年片》自由時報熊出沒？！ 超人氣吉祥物熊讚來拜年

2018-02-15 12:00

〔影音新聞／綜合報導〕什麼？？？自由時報總部竟然有熊出沒！而且還是保育類的台灣黑熊！到底是怎麼回事？！

大家別緊張～別緊張！原來是超高人氣、深受大小朋友喜愛的台北市政府吉祥物「熊讚」突襲自由時報啦！熊讚不僅亂入總編輯鄒景雯召開的編採會議（搶先知道隔天的報紙頭版?!），更直搗副社長胡文輝辦公室拜年、俏皮的與胡副社長賣萌玩連拍！

熊讚突然來訪自由總部，是要當小編？應徵自由吉祥物？還是另有目的呢？敬請鎖定初一（2/16）到初三（2/18）中午12點的自由電子報與自由時報臉書粉絲團來一探究竟吧！