過年前後自殺通報增 不能團圓情緒易波動

2018-02-13 17:02

〔記者林惠琴／台北報導〕每逢佳節倍思親，悲劇發生機會上升！根據全國自殺防治中心歷年資料顯示，自殺通報人次在過年前後有上升趨勢，呼籲要多關懷身邊的人，尤其是家人發生意外的高風險族群，更是需要注意。

全國自殺防治中心主任、台灣自殺防治學會理事長李明濱表示，年關將近，自殺事件頻傳，特別是集體自殺經常引起大眾高度注目，追蹤背後自殺原因，多為經濟、病痛、情感壓力、負向情緒等因素而選擇走上絕路。

此外，衛福部八里療養院前院長陳俊鶯也說，在講究團圓的時刻，不能團圓的人，尤其像是配偶、孩子或其他家人發生意外、撒手人寰者，或是歷經花蓮震災的災民，情緒容易波動，最好要多陪伴、多關懷。

台灣自殺防治學會秘書長詹佳達指出，過完年，則是因為原本許多家人相聚的時刻結束，親人紛紛離開，長輩失落感增加，若無法克服反差情緒，就可能發生意外，也要提高警覺。

李明濱強調，2006年至2017，全國65歲以上老年人口自殺通報從1391人次成長是3158人次，過去也曾經發生過年孩子回不來，夫妻對飲農藥自殺的事件，提醒長輩有時出現頭痛、胸悶、無力感等，未必是生理有問題，可能是心理不開心進而受到影響所有的反應，但卻是其他家人容易忽略的憂鬱因素，建議春節期間，里鄰長可多關心獨居長者，一般民眾則可多注意家中長年疾病纏身的長者。

根據去年自殺通報數據，主要通報年齡為35至44歲，想不開的主因以「情感／人際關係」45.8%、「精神健康／物質濫用」37.7%為主，65歲以上的長者則是「生理疾病問題」36.9%、「憂鬱症及其他精神疾病」29.4%居多。

李明濱強調，若發現旁人身心狀況不佳，可使用心情溫度計篩檢，或是協助轉介社區心理衛生資源、精神科就診，也可撥打年節期間24小時不打烊的安心專線0800-788-995（請幫幫救救我）。

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