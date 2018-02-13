可愛柴犬走失竟被結紮... 飼主怒告動保所毀損財物

可愛的柴犬。（基隆市動物保護防疫所提供）

2018-02-13 17:02

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市動物保護防疫所昨天為一隻流浪柴犬結紮，並循線找到飼主，但飼主卻認為，動保所未經他同意就讓柴犬結紮，報案提告毀損財物；動保所長陳瑞濱表示，飼養犬貓未進行絕育，可依動物保護法處最低5萬元罰鍰，今天開出罰單。

陳瑞濱指出，昨天上午接獲民眾報案，在基隆市信義區東美一街附近拾獲一隻遊蕩的公柴犬，檢查發現柴犬無植入晶片辦理登記，亦疑似沒注射狂犬病疫苗及絕育，遂由獸醫師進行狂犬病注射及絕育。

昨天下午動保所聯繫到柴犬飼主，飼主到寵物銀行領回犬隻時，發現柴犬已被結紮，認為動保所使他財產受損，怒打110報警要告政府毀損財物，飼主說，柴犬已經養了5年，平常會讓牠外出活動，也會自己返家，不知為何會走失還遭絕育。

陳瑞濱說，依動物保護法規定，飼主應為寵物絕育，違者可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，且每年都得為犬隻施打狂犬病疫苗，違者可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；另外，也應進行寵物登記，屆期未改善者，得按次處罰。

動保所今天先針對未幫寵物節育部分，對該名飼主開出5萬元罰單，陳瑞濱強調，具繁殖能力的犬隻1年可生兩胎，1胎生6到10隻，1年後馬上會繁衍出4、50隻流浪狗，呼籲飼主一定要為寵物絕育。

基隆市動物保護防疫所昨天為一隻流浪柴犬結紮，但飼主卻認為，動保所未經他同意就讓柴犬結紮，報案提告毀損財物。（基隆市動物保護防疫所提供）

可愛的柴犬。（基隆市動物保護防疫所提供）

可愛的柴犬。（基隆市動物保護防疫所提供）