花蓮舊遠百商圈居民怒吼 不拆舊遠百不進新遠百

附近住戶怒吼舊遠百大樓已有倒塌疑慮，要求業者盡快拆除，不要罔顧花蓮人性命。（記者王峻祺攝）

2018-02-13 16:56

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市區舊遠東百貨大樓因6日地震後，騎樓樑柱鋼筋「爆柱」，被花蓮縣政府鑑定為「危樓」，縣府雖在大樓外圍四處張貼「紅色危險標誌」，限期業主30天內拆除，但附近居民因仍遲遲等不到遠百確切回應「拆除日」，上百人今在現場拉起白布條抗議，振臂怒吼「不拆舊遠百，不進新遠百」，要求遠百不要罔顧花蓮人性命。遠百回應，21日將會聯同專家學者會勘。

位在花蓮市中華路舊遠百大樓，屋齡超過卅年，過去曾多次進行內部結構補強，此次地震後鋼筋嚴重裸露、牆面龜裂，花蓮縣政府已請土木技師鑑定並判定為危樓，張貼紅單限期1個月內拆除完成，但業者似乎以「顧及花蓮長期經濟發展」等為由，表明拆除工作要「從長計議」，惹怒商圈附近居民。

花蓮舊遠百大樓前今有附近居民近百人齊聚抗議，要求遠東集團趕快拆除已成危樓的舊遠百大樓，否則「一日不拆，就將不進新遠百消費」。發起人縣議員謝國榮強調，地震後舊遠百已被鑑定為危樓，遠東集團卻遲遲不給拆除日，有如一顆不定時炸彈，讓附近住戶心驚膽跳，要求應立即拆除。

「不進新遠百消費不是恐嚇，而是卑微的小小訴求！」住在舊遠百大樓旁20多年的陳姓住戶說，我們只是一般老百姓，只能用抗議的方式表達訴求心聲，舊遠百已是縣府鑑定的危樓，隨時都有倒塌疑慮，應盡早拆除，呼籲遠東集團應發揮社會責任，顧及民眾安全，不能罔顧花蓮人性命。

花蓮縣政府建設處8日已會同土木技師前往舊遠百大樓鑑定，確認有危險而判定為「危樓」，並依據建築法第78條及第82條規定辦理發函業主；花蓮縣長傅崐萁也說，舊遠百四周已公告並張貼紅色危險標誌，要求業者必須在1個月內拆除完成。

遠東集團發布聲明指出，有關花蓮遠百舊大樓受地震影響毀損，產生安全顧慮，經花蓮縣府同意，遠東百貨已與台北市土木技師公會聯繫，農曆春節後2月21日立即聯同專家學者會勘，以民眾安全為主要考量，做最妥善迅速的處理，以活絡花蓮觀光為前提。