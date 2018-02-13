春節遊苗栗 蘆竹湳、香格里拉邀客來

2018-02-13 17:12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕隱身於苗栗縣頭份工業區內的蘆竹湳社區，在社區居民及駐地青年的巧思發揮之下，不但保有原汁原味的古厝風情，同時也結合許多別具巧思的裝置藝術，將老社區賦予新活力。「蘆竹湳好采頭藝術季」從明天開始起跑，到元宵節當天還有提傳統蘿蔔燈遶境及朱宗慶打擊樂團表演，整座社區猶如化身大舞台，歡迎民眾出遊走春來探訪這個年味滿滿的古厝聚落。

為迎接即將而來的農曆新年，古厝聚落社區居民與在地青年總動員，掛滿了喜氣的大紅燈籠，並找來藝術家及小朋友在社區彩繪，還在三合院、宮廟內設有專門打造的抽籤機，讓參觀的遊客漫步在年味濃厚的古厝聚落之中，同時還可以問運勢卜卦求籤，增添走春趣味。「蘆竹湳好采頭藝術季」從明天開始至5月底。

而藝術季的重頭戲則在3月2日元宵節，當天社區將化身為一座大舞台，由在地企業瓷林董事長林光清提供100座瓷蘿蔔燈，點亮社區，並邀請遊客一同手做傳統蘿蔔燈，另外還有朱宗慶打擊樂團、後龍國小扯鈴隊進駐表演，及國內知名藝術團隊為社區打造12件藝術品。

除了老社區外，位於苗栗造橋鄉的香格里拉樂園也於除夕至初五期間推出12歲以下孩童免費入園、成人門票只要168元，而初三、初四還加碼推出「泡泡來襲」，讓孩童們可以盡情在草原上穿梭在繽紛泡泡之中，同時園方還引進國外最夯的超級雲朵機，製作各式造型的泡泡雲朵，讓孩童有如置身冰雪奇緣場景中，勢必會有個難忘的回憶。