清水建國國小無活動中心 蔡其昌爭取經費興建

2018-02-13 16:10

〔記者張軒哲／台中報導〕立法院副院長蔡其昌長期關心偏鄉教育，今日邀集教育部國教署署長邱乾國、內政部營建署副署長吳宏碩等人前往清水區建國國小，了解該校活動中心興建工程計劃，另外，也會勘梧棲區中正國小周邊人行道改善計畫，期盼透過中央與地方政府的相互配合，讓偏鄉的孩子有遮風避雨且安全的活動空間。

今日台中市府教育局副局長劉火欽、養護工程處第三工程隊隊長張少璞、市議員王立任、市議員楊典忠服務處助理等人，也共同會勘清水區建國國小活動中心新建工程及梧棲區中正國小人行道改善計畫，期盼透過中央與地方政府的相互配合，讓偏鄉的孩子們可以有遮風避雨且安全的活動空間。

建國國小學生數不斷增加，但學校裡並無室內的學生活動中心，辦理校園活動常受場地、空氣品質或天候因素限制，影響學童運動教學。活動中心增建可促進學生五育均衡發展，也可增進社區學校資源共享。總經費8300萬，申請國教署補助3800萬，其餘部分由台中市政府配合支出。

蔡其昌表示，偏鄉的學校都應該要有活動中心，他每年都會勘很多偏鄉學校，學校軟硬體的設備要做好，孩子才能無後顧之憂的就學。期盼今年度可以提設計規劃經費，明年就可以補助動工。

梧棲中正國小則是周邊的人行道年久失修，路面凹凸不平，易造成跌倒受傷，不利行人及學童行走。會勘後決議由梧棲區公所提案，總經費1500萬，申請營建署補助750萬，其餘部分由市政府協助補足。