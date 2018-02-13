流感重症新增病例創單週新高 33歲女無慢性病染流感亡

2018-02-13 16:01

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署統計，上週類流感門急診共11萬1541人次，較前一週略降4%，但新增57例流感重症，為去年10月進入本流感季以來，單週最高紀錄，另再增5例流感死亡個案，提醒春節連假期間，走春或聚會要做好個人手部衛生與咳嗽禮節，以降低感染風險。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增重症，年齡介於7歲至96歲，8成有慢性疾病史、未接種流感疫苗，死亡則是在33歲至93歲之間，除了33歲女性無慢性疾病史、感染H1N1外，其餘均有慢性疾病或潛在病史、感染B型，病程都是先出現咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀，接著呼吸易喘、急促，最後因併發肺炎而亡，從發病到死亡平均4天。

根據疾管署監測資料顯示，歷年急診類流感就診人次均於農曆春節期間達到高峰；過去3年除夕至初五急診類流感就診分別為2萬8626人次、5萬6936人次、2萬5278人次，較平日每週平均約9000至1萬5000人次明顯增加。

疾管署副署長莊人祥表示，因為寒流影響，流感疫情降溫速度慢，現仍處於流行高峰期，預期春節連假期間，可能會持平或稍微上升，將持續監測，呼籲民眾出遊、聚會時應落實拱手不握手，注意勤洗手，有呼吸道症狀時，應配戴口罩，打噴嚏時，應用面紙或手帕遮住口鼻或用衣袖代替。

此外，疾管署已啟動「流感疫情高峰期應變作戰計畫」，將持續加強疫情監測，為了紓解春節連假期間的急診人潮，全國也將有2500多家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所加入看診行列，同時有155家開設1114診次類流感特別門診。

疾管署疫情中心主任劉定萍強調，本流感季累計371例流感重症，其中54例死亡，以感染B型占8成最多。