浪漫！「花甲」正播求婚戲 台下上演求婚記

2018-02-13 15:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕西洋情人節前的浪漫求婚！台上播電影「花甲大人轉男孩」的求婚戲碼，台下立刻上演求婚記。

彰化縣文化局舉辦「2018 彰化獨立電影節」，昨天晚間以當前最夯的《花甲大人轉男孩》作為開幕片，正當觀眾才被電影求婚劇情感動時，沒想到電影一播完，就上演真實的求婚記。

真實求婚記的男主角是彰化縣文化局新聞聯絡人施怡如交往多年男友顏裕齊，當顏裕齊跟友人拿著花束出現時，正在忙著拍照的施怡如才發現男友出現了，嬌羞說不出話來。

顏裕齊當眾下跪求婚說「怡如嫁給我吧！」，施怡如點頭答應，男友當場拿出鑽戒為怡如戴上，全場歡聲雷動。

「看到男友公開求婚，很開心也很緊張！」施怡如表示，她跟男友是在鹿港鎮公所上班時認識，後來雙方各自到文化局、農糧署中區分署工作，有在家族見證下求婚，也獲得雙方父母的認可，父親施順榮非常開心，因為父親是鹿港花獅的工藝師，她希望婚禮能夠融入花獅的元素。

施怡如好友、鹿港永安里長施佩妤昨晚也來見證求婚，施佩妤說，大夥已經規畫多時，臨時得知有電影節的開幕片活動，覺得機不考失，男主角馬上打電話給文化局長陳文彬，成就別開生面的求婚記。

陳文彬說，電影上演求婚記，台下也上演求婚記，施怡如不愧是最佳的新聞聯絡人，讓真實版的求婚記為彰化獨立電影節做了最好的揭幕！