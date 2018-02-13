旺狗年環保意識升 可重複使用紅包袋佔6成

2018-02-13 15:56

〔記者陳炳宏／台北報導〕後天就是除夕，大小朋友們最期待的就是在除夕圍爐年夜飯後的發紅包時間，拿紅包，過新年，是華人獨有的新年文化，生活市集表示，今年紅包整體銷售趨勢，以可重複使用、廟宇加持、狗年造型為3大主要購賣方向，這個月紅包袋整體銷售已較前月同期成長4.5倍以上。

生活市集指出，隨著2018年擴大限塑政策的實施，民眾的環保意識上揚，對紅包的需求也逐漸轉變，今年以可重複使用紅包袋最受消費著喜愛，包括厚實紙、布製、絲綢、刺繡錦緞等材質，站上環保型紅包袋就佔了整體紅包袋類商品近6成。

以銷售紅不讓的絲綢緞質紅包袋來說，跳脫以往紙製紅包袋，緞面絲綢材質手感厚重且氣派，主打可重複使用，愛地球更環保，銷售業績是傳統紅包袋的6倍，冠軍商品「純手工中國風絲綢紅包袋」近期一週銷量就達600個，隨著農曆新年腳步越近，銷量呈現倍數增長。

此外，新年發大財是每個人的願望，生活市集統計銷售數據發現，訴求搭配有被廟宇過爐、加持過之發財錢母金幣的紅包商品也有一塊不小的市場，佔了銷售近20%，例如經由烘爐地過香爐加持的紅包待，上市至今不到一個月，平均週銷量成長成長近10倍，買氣驚人。

除此之外，外表燙金、狗年風格壓印浮雕的設計款也頗受大眾喜愛，今年為戊戌狗年，各式各樣的狗造型紅包一一上銷售紅榜，狗年特色紅包就佔了總品項近5成，其中柴犬造型的紅包，由於取自諧音發「財」最受消費者青睞。