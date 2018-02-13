偷排、繞流排放、未經過處理排放 宜縣府抓到就停工

宜蘭縣代理縣長陳金德要求環保局加強水污染稽查管制，訂定停工標準，確保好水好水與灌溉品質。（記者游明金攝）

2018-02-13 15:39

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德要求環保局加強水污染稽查管制，並訂定停工標準；只要偷排、繞流排放、未經過處理排放都屬情節重大，就須立即停工。另，未符合排放標準，1年內被裁罰3次也要立即停工，沒有其他考量。

宜蘭縣環保局今在縣務會議針對水污染管制進行簡報，局長周錫福說，宜縣水污染列管家數有571家，營建工地158家最多占28％，畜牧業73家居次占13％，環保局也設有自動監測系統，與縣內7家工業完成連線，對於工業區也會每日巡查排水情形，並不定期進入下水道採樣。

周錫福指出，近2年稽查件數995件，採樣件數249件，有些工廠的排放水有鎳、氟鹽等有害健康物質，共裁處件數75件，罰款1053萬元。

陳金德表示，宜蘭好山好水環境要確保，工業與生活廢水造成的污染，要想辦法克服，宜縣即日訂定停工標準，只要是偷排、繞流排放、未經設備處理排放，這3類都屬情節重大，經查獲就立即停工，此外，排放水超過標準，1年內被裁罰3次，第3次抓到就停工，沒有例外情形，希望藉由這些措施管制工廠廢水。