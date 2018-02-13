高教深耕計畫公布結果 技專校院首次和一般大學「對半分」經費

2018-02-13 15:25

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今早公布高教深耕計畫經費分配審查結果，實踐大學校長陳振貴表示，在第一部分的88億元，為表示政府對技專校院的重視，今年一般大學與技專校院首次各平分44億元，獲得1億元以上技專校院數有13校，已逐漸接近一般大學的19校，多數是有理工醫護的學校，但技專校院是否因此而能快速改善產學落差問題，或者藉此培育出業界所需基層專技人才，仍有待觀察和努力。

陳振貴再分析，高教深耕計畫顯示，以往由頂尖大學打國際盃的概念已被「以研究中心的國際競賽」的學校所取代，但是否真的能使我國高教擠身國際盃，尚有待觀察，但原本的5年500億頂大校數與經費減少，會不利於國際競逐，令人擔憂，尤其台大須加倍努力，新校長責任更形重大。

至於第二部份的國際盃部分，科技部後續會額外加碼7億元的補助，是一件意外也是個驚喜，各研究中心大學皆引頸期盼另一埸競賽。

陳振貴表示，高教深耕計畫原揭櫫三項改變重點：（1）在改變高教M型化部分，為全面照顧大學發展，連列入輔導學校除2所未提出外，通通有奨，而且85％金額比以前增加，確實使大學共加公共化了。

（2）在簡化指標部分，其實這次計畫在提報方式，計畫內容及指標，教育部提供非常詳細的範本內容供參考，指標並未減少而且更制式化，在強調多元部分則各校發揮創意各顯神通。

（3）以學生為主體，經費用於師生教學方面，各校應該都能辦到，只是在符合教學創新及成效方面會有所差別。

陳振貴認為，這次審查機制採取溝通對話與協助，取代由上而下的單項評審，同時在審查適切性與専業性都比以前有進步，且在第二部分聘請外籍委員擔任評審，學校須用英語作簡報，是一項創舉。無論如何，教育部在過年前夕公布高教深耕計畫結果，等同送給全國各大學一個紅包，大家都可安心過個好年。