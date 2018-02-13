讓艱苦人吃飽好過年 刈包吉首度移師新北辦尾牙宴

刈包吉席開120桌，預計1200位民眾，宴請大家過年前吃一頓大餐。（記者邱書昱攝）

2018-02-13 15:18

〔記者邱書昱／新北報導〕台北萬華區長年替艱苦人舉辦尾牙宴的「刈包吉」，今年首次移師到土城區青雲路及國道三號下涵洞設宴，本名廖榮吉的他去年底與兒子起衝突，影響到贊助金，但是廖榮吉仍堅持舉辦為期3天宴席，但他也透露，儘管還是要欠錢，但看到大家吃得開心也滿足。

今年78歲的廖榮吉其實才在去年動完脊椎手術，但是仍一早4點多就到設宴地點，他笑著說，「我要來這指揮」，看得出來對於尾牙宴的掛心，這場尾牙宴共設120桌，預計有1200多人參與，透過網路民眾捐款募集百萬，但餐費總金額卻高達4、500萬，就算仍入不敷出，13道菜餚「保證讓大家吃得飽」。

廖榮吉回憶說，以前開設印刷廠賺了許多錢，「開始辦越來越有成就感」，尾牙宴不限制街友什麼人都可以參加，就是結緣，笑著說「蔡總統也可以來啦！」

「看有沒有人要跟我接班」，廖榮吉說，接班至少要準備300萬，但是餐具、器材將近百萬就是免費贈送給接班人，100多桌的尾牙宴在事前、事後準備不容易，如果有意願「我在免費指導2年」。

廖榮吉坦言，自己年紀大了，但是為了大家吃飽後的笑容還是要加把勁，這3天時間「我還是要在這裡指揮」。

原本在萬華舉辦的尾牙宴，搬移到土城區仍有許多民眾慕名而來，其中一名綽號熊貓的身障者就說，搭乘大眾交通也很方便，「過年來這裡吃一下」，剩下機會留給其他時間的民眾，也非常感謝刈包吉的愛心；另一名楊小姐對於刈包吉的善舉感到溫暖，才能讓他們開心過年。

到場將近20幾位工作人員擺盤、送餐，讓艱苦人吃飽過年。（記者邱書昱攝）

今年78歲的廖榮吉，期盼有人能夠接手，免費指導2年外，還送上百萬元的餐具、器材。（記者邱書昱攝）