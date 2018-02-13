曾非法添加於鹹鴨蛋、辣椒醬 「蘇丹色素」列毒化物嚴管

2018-02-13 15:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕食安已是近年民眾關注議題之一，環保署為有效從源頭控管，今預告16種化學物質為毒化物，包括國內外都曾發生非法添加於鹹鴨蛋或辣椒醬的「蘇丹色素」，若未經由核可、申報程序，並標示禁止用於食品飼料者，最高可處30萬元罰款。

環保署表示，蘇丹色素等14種物質，都不是合法的食品添加物，而是工業用的色素染料，部分業者為了降低成本或增加賣相，添加於食品或飼料，造成人體健康風險。

以蘇丹色素為例，工業上常應用於家具漆、鞋油、地板蠟、汽車蠟和油脂的著色，雖不便宜，但不易褪色，國外曾發生添加於辣椒粉、辣椒醬及鹹蛋黃等食安事件，國內也曾於去年在市售鹹鴨蛋中驗出。

環保署說，為防堵非法色素添加於食品，因此預告蘇丹色素等14種物質為第四類毒化物，從源頭系統性控管，而公告後業者必須取得核可、申報，並標示禁止用於食品飼料，以及不得擅自轉讓，違法者將處罰6萬元至30萬元罰款。

此外，本次預告也進一步管制月桂酸五氯苯酯、全氟辛酸、全氟辛烷磺酸等3種持久性有機污染物，環保署表示，這些都是在自然環境中難以自然分解，或在生物體內具有較長的代謝半衰期，對於人類的健康與自然生態有危險性的物質，聯合國透過持久性有機污染物斯德哥爾摩公約，要求締約國遵守公約禁用或限制生產的規定。

環保署也說，其中月桂酸五氯苯酯，過去可能用於紡織品及皮革之防腐處理，斯德哥爾摩公約已將其列入消除對象清單；全氟辛酸則用於界面活性劑及乳化劑等用途，斯德哥爾摩公約也正審議將全氟辛酸納入公約列管，因應國際管理趨勢，因此預公告為第四類毒化物。至於全氟辛烷磺酸濃度則是加嚴管制，從原來的1%修訂為0.01%。