中捷綠線與台鐵連通道 每分鐘服務343人

2018-02-13 14:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運綠線G13「中山醫大站」與台鐵大慶站轉乘連通道工程，目前已完成鋼構及混凝土澆置，預計年底完工啟用，副市長林陵三今天視察春節前整備工作，市府交通局長王義川說，連通道的旅客服務量每分鐘超過300人。

市府指出，捷運綠線G13站緊鄰台鐵大慶車站，卻未如台北捷運、高鐵及台鐵有連通道，原規劃「風雨走廊」在地面步行轉乘，經市府交通局和台鐵積極溝通，改在兩鐵之間興建連通道，可節省轉乘步行時間2分鐘以上。

林陵三今天在交通局長王義川等人的陪同下視察連通道工程，勉勵現場工作人員辛勞，要求以公共安全為最優先考量。林陵三說，「直通通道」以空橋銜接站內轉乘連通，將於台中捷運通車及鐵路高架化第二階段時啟用，使乘客轉乘更便利。

王義川表示，連通道寬度5.5公尺，服務旅客量每分鐘可達務人，工程已完成鋼構及混凝土澆置，將持續協助連通道空橋於107年5月施作完成，並配合橋下景觀工程施作，預定今年底完成車站使用執照取得。

交通局指出，春節期間公共安全持續加強，交通局、北捷工程局及各工程廠商已彙整緊急聯繫資料，每日皆有專人值班，不定期巡視捷運沿線工地情形，落實春節期間緊急聯繫管道及應變處理機能，務必以公共安全為最優先考量。