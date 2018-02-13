高捷偕業者 趁燈會推「春旺高雄‧日澳遊港」自由行

2018-02-13 15:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司今宣佈，與中華、澳門等2家航空業者、多家飯店、觀光業者聯手，推出整合高雄、日本東京與大阪、澳門等3地旅遊的「春旺高雄‧日澳遊港」自由行產品，強打日本東京、大阪或澳門，往返高雄機票加酒店加好玩卡遊程的超值產品，希望在2018高雄國際燈會期間，吸引外賓至高雄並利用便捷的大眾運輸工具參與燈會活動。

高捷說明，這回專案特色是結合高雄燈會藝術節活動、愛河燈會，搭配高捷主打高屏澎好玩卡訪河遊港一日遊套票，讓國內外觀光客來高雄旅遊期間，透過套票中的高雄捷運一日無限搭乘、免費搭乘貢多拉船一次等方案，享受漫遊在愛河水岸逛花燈氣氛。

春節期間，還有佛光山平安燈會、旗山、岡山等地區組成的三山燈會，持好玩卡加值轉乘及大樹祈福線各相關交通運具至現場也很方便。

高市觀光局長曾姿雯指出，來自日本及澳門的旅客，可透過本次「日澳遊港專案」感受便利且優惠的高雄自由行套裝產品，套裝內容包含日本（東京、大阪）或澳門來回高雄機票一張、精選星級飯店雙人房一晚、高屏澎好玩卡套裝遊程一張。

各旅行業者也推出多項專案，日本來高雄3天2夜專案，平日最低只要新台幣1萬元起；澳門來高雄2天1夜專案，平日最低只要新台幣6000元起，大約市場65折到75折，相當具有市場吸引力。

訂購資訊可洽高捷市集或相關旅行社。