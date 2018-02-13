「外套皮帶，快脫下來！」 桃園機場通關唱給你聽

2018-02-13 14:56

〔記者陳宜加／台北報導〕春節將至，桃園機場預估今年春節疏運期間，旅客量預估每日達12萬6200至14萬人次，較去年春節成長9％。為了讓旅客更快速地通過安全檢查，桃機公司推出曲調輕快活潑的「通關安檢歌」，希望藉由熟悉的旋律，以音樂的渲染力和簡單好記的舞步，讓旅客更熟悉通關流程，加快通關速度，提升春節疏運的效率。

桃機公司今天在桃園機場舉辦歡樂的安檢歌舞快閃活動，選擇旅客報到的一、二航廈出境大廳，當天總計12個場次，現場旅客看得津津有味，進安檢前也趕快將身上的外套脫掉，才能加快通關速度。

歌詞如下： 哈囉你們好，來桃園機場 安檢通關前，幾個小叮嚀 快點聽這邊，快點看這邊 拿出護照、登機證、手機和筆電！ 外套皮帶，快脫下來！ 茶水、飲料通通都倒掉， 錢太多要申報， 出國通關真簡單，出國????迌真簡單！

桃機公司指出，短短40秒的歌曲，琅琅上口的歌詞旋律，配上輕快的節奏相當洗腦。安檢歌影片特別邀請桃園在地知名舞團「S Power Dancer」演出，將旋律結合簡單的手勢與舞步，輕鬆有趣又好學，未來也將持續推廣，不分老少都能參與，以後從桃園機場出國，通關再也不卡關。