「栗社桂冠詩人－鄒子襄」新書發表 見證苗栗文史保存成果

2018-02-13 14:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣文化觀光局致力文化保存，透過文史大師陳運棟及其門生鄭錦宏，將「栗社桂冠詩人」鄒子襄創作的2千餘首詩作，耗時十餘年，共同編篡成新書「栗社桂冠詩人－鄒子襄」，今天於苗縣府文觀局2樓中興畫廊舉辦新書發表會，同時表揚文史工作者鄭錦宏榮獲106年度「傑出臺灣文獻保存獎」。

文觀局局長林彥甫指出，「栗社」自民國16年創社，至民國87年改組為「苗栗縣國學會」，歷經70餘年，社員遍佈全縣各鄉鎮市，社員多，活動力、影響力大，是本縣最具特色的文學團體，其中貢獻最大、表現最傑出的便是總顧問鄒子襄，也因而被推崇為「栗社桂冠詩人」。

而此次的新書發表會也結合縣內文史社團、各大專院校、公私立高中，及中央、交通、屏東等設有客家研究學院的大學舉辦座談會，使各地文史工作者投入在地耕耘，延續歷史記憶，也藉此讓苗縣成為文化工作的沃土。

另外，苗縣文史工作者鄭錦宏，平日追隨「客家終身貢獻獎」文史大老陳運棟投入文獻史料研究，對苗栗珍貴的縣志、鄉鎮志精心編輯整理，共有30餘冊，對苗縣文獻保存貢獻良多，於106年度榮獲「傑出臺灣文獻保存獎」，也是全國唯一獲獎者，林彥甫也於會中頒獎表揚，代表縣府感謝鄭錦宏對苗栗文獻文化保存的貢獻。