八八水災毀廳舍 茂管處新居落成

全台最美的桃花心木林道負盛名，常吸引新人婚紗攝影。（記者黃佳琳翻攝）

2018-02-13 14:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕9年前88水災重創高屏山區，當時位於茂林濁口溪出水口的茂管處，廳舍被山洪爆發沖毀，幸未傳出人員傷亡；災後茂管處暫移至移至屏東三地門鄉賽嘉樂園的臨時辦公室，歷經多年重建，茂管處今天「入新厝」，落腳於六龜區新威里，並重新定名為「茂林國家風景區管理處新威行政中心」。

茂管處新威行政中心位於台28線，在荖濃溪西岸的台地上，本為荖濃溪舊河床的一部份，後來因土質優良而建為苗圃，以種植樹苗為主，培植的樣種多達200餘種，樹林成蔭，春夏綠意盎然，其中全台最美全長2公里的桃花心木林道最負盛名，常吸引新人婚紗攝影，漫步林間步道有不同的浪漫旅遊體驗。

交通部觀光局長周永暉表示，重建過後的茂林，在茂管處多年經營之下，轄區內各旅遊線的旅遊景點，已擺脫風災造成的慘況，變得更加生意盎然。從享負盛名的茂林區紫斑蝶雙年賞蝶季，到吸引大批遊客參與的六龜區山城花語悠遊季、泛舟活動，及屏北三鄉的南島族群婚禮等，活絡興旺在地產業、生態與文化資源，成為高屏山麓多元旅遊的風景勝地，希望家園揮別陰霾，為高雄山麓旅遊點亮無限的希望與生機。