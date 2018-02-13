醫病》6歲童染Ｂ型流感命危 葉克膜搶救保命

2018-02-13 13:48

〔記者張軒哲／台中報導〕今年寒流來勢洶洶，進入B型流感流行高峰期，患病人數在1至2月攀高峰，台中市一名40多歲陳男先感染B型流感，不慎傳染给家中6歲兒子小廷。小廷有先天性心臟病，抵抗力較弱，罹患B型流感，因病況嚴重，1月16日住院後病情惡化，緊急插管，裝設葉克膜才保住性命，住院3週後順利拔管，男童已能自主、正常呼吸，今日出院返家。

陳母是醫院護理師，也提醒丈夫要自主管理，但小廷仍被傳染流感，緊急送至童綜合醫院救治，住院第2天因呼吸衰竭而緊急插管，第3天經心臟醫學中心執行長黃碧桃與兒童心臟、胸腔暨重症醫師高崇智、小兒重症醫師李春銘與小兒外科主任郭敏勇評估男童狀況，幫小廷裝設葉克膜體外循環機，藉由體外循環方式讓心肺先休息，經由醫療團隊的積極治療下，裝設葉克膜5天後因病況好轉而拆除葉克膜，小廷恢復良好並無神經學併發症。

小廷住院28天後，今天康復出院，高崇智表示，近期流感進入高峰，外縣市有孩童罹患流感致死案例，門診患者若高燒逾39度伴隨喉嚨痛，幾乎都是流感患者，小廷心臟動過手術，屬於體弱案例，情況一度危急，若沒裝設葉克膜，應該就難以挽回性命。

葉克膜的功用在於輔助醫療，暫時取代患者心肺功能，把含有二氧化碳的缺氧血引導至體外，排除二氧化碳，進行氧氣交換成充氧血，再重新注入病人心血管內，這次醫療搶救中，即是使用葉克膜讓患者心肺器官得到休息，促進恢復，但葉克膜非萬靈丹，若患者本身的疾病無法痊癒，那葉克膜反而徒增病人的痛苦，最後仍可能走向死亡，因此醫院醫療團隊的專業、精準判斷十分重要，非經專業評估，不會貿然裝置葉克膜。

高崇智呼籲，施打流感疫苗雖不能百分百完全預防流感，但是能夠大幅降低流感重症所引發的致死率，若是家裡有老人、幼童或重大傷病，身體較虛弱的家屬，更建議每年及早施打流感疫苗，絕不能掉以輕心，最好是不分老少，都施打流感疫苗，才能降低流感病情。

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