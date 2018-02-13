關子嶺風景區交通疏導 社群提供即時路況

白河關子嶺風景區春節期間常見壅塞，交通局、白河警分局公佈春節連續假期交通疏導措施。（記者王涵平翻攝）

2018-02-13 13:53

〔記者王涵平／台南報導〕白河關子嶺風景區春節期間常見壅塞，交通局今公佈春節連續假期交通疏導措施，白河警分局也將透過社群網路提供即時路況。

白河分局轄區有關子嶺溫泉區、水火同源、台糖烏樹林、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、孚佑宮等景點，預估春節期間湧現車潮。

白河分局長陳建民表示，因應交通流量大增，已依地區特性及道路交通流量，規劃機動交通疏導及相關管制措施，現場派有制服交通員警，義交及交通輔助人員，在大年初一至初五（2月16日至20日）每日上午9點至下午6點進行交通管制。

關子嶺地區交通管制路線措施如下:

一、上山：於172線仙草丁字路口交通指揮疏導，實施控燈保持長綠燈遊客由172線右轉仙大路前往大仙寺、碧雲寺及南96-2線往關仔嶺溫泉區、南寮崁頂福安宮之交通道路維持雙向通行，視狀況彈性實施管制。

二、下山：自172乙線經大仙寺下山及出大仙寺臨時停車場小型車輛可彈性疏導下山道路進行交通管制，分流上山及下山車流，引導下山車輛，再銜接市道172線至國道3號高速公路白河交流道（往替代道路南96之1線大林里杭內產業道路方向行駛） 。

三、在關子嶺溫泉區及水火同源風景區道路兩側有擺設交通錐，禁止臨時路邊停車，並請接受交通輔助人員指揮。

四、白河分局派有交通尖兵（機車巡邏組） ，如遇有壅塞狀況將立即在明顯的路口進行有效安全的交通指揮，連線警廣及地方電台報導路況，並利用line群組及facebook即時提供使用替代道路資訊及交通狀況。