土庫鎮后宮新春送好禮 拜媽祖抽捷安特腳踏車

2018-02-13 13:45

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣土庫鎮後埔里雙人厝鎮后宮，慶祝建廟10週年，配合迎接春節，特別推出凡捐獻600元油香錢就送摸彩券一張，就有機會帶回市價超過3000元的捷安特單車。

鎮后宮主委陳溪泉、副主委林世彬指出，該宮主祀媽祖、林府千歲、中壇元帥，其中媽祖神像西元1801年打造，至今已有217年歷史，2006年建廟、2008年安座大典。

為慶祝建廟10週年，廟方今年特別準備30輛單車，只要捐獻香油錢600元以上就可參加抽獎，抽中的幸運者就能帶回腳踏車，拜媽祖又有好禮，歡迎共襄盛舉。