過年走春 宜蘭四結福德廟提供150萬元紅包大放送

宜蘭縣四結福德廟春節期間推出求紅包、接財氣系列活動，準備150萬元紅包大放送。（記者江志雄攝）

2018-02-13 13:34

［記者江志雄／宜蘭報導］過年走春何處去？香火鼎盛的宜蘭縣四結福德廟推出「求紅包，接財氣」，開放各界求財討吉利，廟方準備1萬5000個百元紅包大放送，向廟裡主神金身土地公拜拜後擲出聖筊，便可獲贈紅包，祈求狗年發大財。

宜蘭縣副縣長黃適超、五結鄉長簡松樹、四結福德廟主委高志肇等人，今天連袂為「求紅包，接財氣」系列活動代言，廟方已備妥150萬元紅包等您來拿，邀請大家到廟求得好彩頭。

15日除夕夜11點半起，遊客到主殿向金身土地公擲筊，若擲出聖筊拿到紅包，廟方建議紅包帶回家再打開，象徵「財氣入厝內，財源滾滾一直來」，春節假期每天開放擲筊，紅包送完為止。

四結福德廟發言人陳榮楷表示，民間俚語說，「梳乎順，賺錢才會順」、「梳乎鬆，賺錢蓋輕鬆」、「梳乎春，賺錢才會存」，過年到四結福德廟求得紅包，不妨拿紅包在土地公鬍子梳3下，寓意順利、賺錢、存錢之意。

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